Пранкер Вован рассказал о борьбе Порошенко с Зеленским

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) после общения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заявил, что экс-глава государства ведет борьбу с действующим лидером Владимиром Зеленским, передает канал «360». Порошенко посетовал, что Зеленский не дает ему выехать с Украины и «вставляет ему палки в колеса».

Понятно, что Порошенко — претендент на президентское кресло, это встречает яростное сопротивление Зеленского, борьба не прекращается. Порошенко пытается через Макфола пожаловаться американцам в очередной раз, чтобы его успокоили, — заметил пранкер.

17 ноября Порошенко в разговоре с Вованом и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Минские соглашения ему нужны были для того, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. По его словам, он не ставил перед собой цели исполнить соглашения. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

В том же разговоре Порошенко отметил, что будущее его страны значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев. По его мнению, у Украины «определенно есть поддержка со стороны обеих партий в США». Кроме того, политик заявил о доминировании России, сравнивая военные потенциалы Москвы и Киева. По его словам, у России в десять раз больше артиллерии и в 30 раз больше боеприпасов. Порошенко подчеркнул, что и в авиации у россиян «значительное превосходство».