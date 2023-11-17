Пранкер Вован рассказал о тонкостях своей работы Пранкер Вован: предупреждения не помогают политикам Запада избегать ловушек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован)

Многие западные политики продолжают раскрывать государственные секреты российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус, сообщает Lenta.ru. Как рассказал в беседе с изданием Кузнецов, визави пранкеров попадают в ловушки, несмотря на предупреждения собственных спецслужб.

Вован рассказал, что при телефонных разговорах с западными политиками не было ни одного разоблачения.

Мы очень профессионально работаем. <...> Очень много политиков становятся марионетками и даже не скрывают это. И их команды тоже. Они даже не читают письма, которые им присылают. Поэтому нам до сих пор удается так филигранно их разводить, — объяснил пранкер.

По его словам, разоблачения если происходят, то на стадии согласования, когда идет предварительное общение с офисом политика и его помощниками. На этом этапе пранкеров могут вычислить и оборвать контакты. Однако, по словам Кузнецова, они с напарником также совершенствуют свою работу, придумывая порой весьма изощренные схемы.

Вован добавил, что спецслужбы западных стран предупреждают своих политиков о возможных звонках россиян, однако это не помогает собеседникам пранкеров избежать ловушек.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) предупредило немецких политиков о возможных звонках пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Сотрудники спецслужб даже подготовили специальную инструкцию на случай подозрительных звонков.