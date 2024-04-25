Пранкер Вован оценил необходимость введения смертной казни за терроризм Пранкер Вован: в вопросе введения смертной казни в РФ надо сохранить статус-кво

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) на мероприятии, посвященном дню рождения блогера Жени Искандаровой, призвал «не бросаться в омут с головой» в вопросе введения смертной казни за терроризм в России. Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru об актуальности инициативы после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

У меня такое мнение, что, к сожалению, юридическая система может допускать ошибки. <...> Поэтому я думаю, что лучше, как говорится, не бросаться в омут ради просто какой-то громкой истории, подходить все-таки с холодной головой, потому что решаются судьбы людей, жизни людей, — заявил Кузнецов.

Правительству РФ не стоит, «сломя голову», все так решать, обратил внимание пранкер. В эту историю не следует идти огульно, а лучше сохранить статус-кво, который есть сейчас, констатировал Вован.

Ранее кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что ее позиция по вопросу возвращения смертной казни не отличается от той, которой придерживался экс-глава ВС Вячеслав Лебедев. Она напомнила о решении Конституционного суда, которое препятствует снятию моратория. Вопрос изменения Конституции входит в полномочия российских сенаторов, уточнила Подносова.