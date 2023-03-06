Пранкер Лексус рассказал о планах возвращения на YouTube после блокировки Пранкер Лексус заявил, что «Шоу ВиЛ» вновь появится на YouTube на новосозданных каналах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

«Шоу ВиЛ» Вована и Лексуса вновь появится на YouTube на новосозданных каналах, рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) в беседе с НСН. По его словам, блогеры намерены использовать видеохостинг, чтобы не терять контакт с иностранными зрителями. При этом в качестве основной площадки они выбрали Rutube.

Мы уже давно присутствуем на Rutube и используем его как основную площадку, YouTube у нас был просто как резервный. В любом случае мы будем постоянно грузить все на YouTube и использовать какие-то новосозданные каналы, чтобы туда забрасывать информацию для наших иностранных зрителей, — заявил Столяров.

Блогер подчеркнул, что блокировка Youtube-канала «Шоу ВиЛ» была ожидаемой, поскольку он уже находился в черном списке в течение года. Он предположил, что это могло произойти из-за жалобы экс-главы МИД Великобритании Уильяма Хейга. Столяров также добавил, что во многих западных странах упоминание «Шоу ВиЛ» находится под запретом. Он напомнил, что каналы с пранками блокировали уже трижды.

Нас блокировали три раза: один раз из-за министра обороны Британии, второй раз из-за Джорджа Буша, третий раз из-за этого британского политика. Британской прессе приказано молчать об этом факте, соответственно его не должно быть на YouTube, - рассказал Лексус.

Каналы «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн» Вована и Лексуса были заблокированы на YouTube 5 марта. За два дня до этого был заблокирован запасной канал пранкеров, который они использовали для публикации англоязычного контента.