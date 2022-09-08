Пранкер Лексус рассказал, где достает телефоны политиков Пранкер Лексус рассказал, что находит номера политиков в Интернете

Фото: theprankvideo/vk.com

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал, что вместе со своим коллегой Вованом (Владимиром Кузнецовым) находит телефонные номера политиков в интернете. В разговоре с «ФедералПресс» пранкер пояснил, что общаясь с политиками, важно оставаться компетентным в той теме, вокруг которой построен разговор. По его словам, нужно быть интересным собеседником, чтобы разговор удался.

Просто концентрируешься на разговоре и на собеседнике, ничего в этом страшного нет. Он такой же человек, как ты: такие же руки, ноги. Просто надо быть компетентным и знать, о чем ты с ним будешь говорить, и быть ему интересным, — сказал он.

Лексус отмечает, что их розыгрыши не основаны на какой-то особой философии, а убеждения после начала спецоперации России на Украине не изменились.

Я думаю, что мы помогаем нашим слушателям. Мы публикуем общественно-важную информацию. И людям это интересно. И государство при этом в стороне не останется в том числе, — поделился пранкер.

Ранее Вован и Лексус разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффай, поговорив с ней от лица мэра Киева Виталия Кличко. Они же разыграли мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду, позвонив ему также от имени Кличко. В ходе беседы градоначальник заявил, что в случае необходимости готов депортировать приехавших с Украины беженцев обратно на родину, чтобы те шли на фронт. «Кличко» посетовал на то, что многие мужчины, несмотря на мобилизацию, уехали на Запад, и попросил Мартинеса-Альмейду посодействовать в решении проблемы, на что тот согласился.