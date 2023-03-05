Это не первая, а, наверное, уже третья блокировка нашего контента, связана, я более чем уверен, с нашим последним пранком бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Более того, сначала они все-таки по запросу британских властей прислали нам уведомление, что этот пранк подлежит удалению, а потом они написали, что и вообще наш канал решили удалить, потому что мы и так у них были в черных списках. Все-таки это больше у нас с Великобританией связано, потому что именно после британских запросов Министерства обороны они нас начали блокировать, — заявил Столяров.