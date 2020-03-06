https://static.news.ru/photo/25c8bae6-5fd9-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Кароматулло Джаборов Фото: АГН «Москва»

Пранкер Кароматулло Джаборов, представший перед судом за розыгрыш «приступа коронавируса» в московском метро, попросил прощения.

Я жалею, это просто глупая шутка. Хочу попросить прощения у людей (которые были в вагоне. — NEWS.ru), — цитирует его РИА Новости.

2 февраля в вагоне поезда, который следовал между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года», мужчина сымитировал приступ, упав на пол. Его спутники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса, снимая «приступ» на видео. Позже видеозапись появилась в Сети. Джаборов не признал свою вину. Он заявил, что хотел привлечь внимание властей к проблеме опасного вируса.

Как сообщил NEWS.ru, мужчину задержали 8 февраля. Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако выяснилось, что гражданин Таджикистана не проживает по адресу, указанному в протоколе допроса. После этого следователь ходатайствовал об аресте мужчины.