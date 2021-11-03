Практикующий врач обвинил Гинцбурга в настраивании людей против вакцины

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ Имени Гамалеи Александра Гинцбурга за предложение ввести тест по антителам. Так вирусолог только настраивает россиян против вакцины, выразил своё мнение медик в интервью Life.

Речь идёт о методе, который поможет уличить людей в обмане и установить, делал ли человек на самом деле прививку от коронавируса, при помощи теста на наличие антител к аденовирусу Ad26 в организме. Ершов заявил, что совершенно не согласен с учёным. Более того, врач считает, что разработчик вакцины вместо того, чтобы рассказывать о ней, делает всё наоборот.

У человека могут просто не выработаться антитела к этому аденовирусу, а могут быстро исчезнуть после прививки, и что? — аргументирует доктор.

Организм каждого пациента индивидуален, напомнил коллеге Ершов. И по одному белку нельзя судить о подлинности сертификата.

У как минимум 5% привитых антитела вообще не вырабатываются. К тому же, сейчас нет настолько чувствительных тестов, которые бы показывали именно антитела к Ad26. Таким образом слова Гинцбурга, считает Ершов, могут только усилить недоверие к вакцине среди населения.

Ранее политолог Глеб Кузнецов, член совета директоров Экспертного института социальных исследований назвал бессмысленной идею центра Гамалеи выявлять поддельные сертификаты о вакцинации тестами на наличие антител к белку аденовируса Ad26. По мнению эксперта, она вызывает много вопросов.