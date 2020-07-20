Практика онлайн-усыновления сирот заработала в России

https://static.news.ru/photo/4c0c9c8c-ca1d-11ea-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пандемия стала причиной того, что забирать сирот из детдомов россияне стали онлайн. Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья и знакомство будущих родителей или опекунов с детьми из-за закрытия детдомов на карантин сейчас проводят в режиме видеоконференции.

Сбор документов на усыновление происходит онлайн, лично россияне только получают медицинские справки и забирают ребёнка домой. Практика онлайн-усыновления получила одобрение компетентных органов, пишут «Известия».

Оценка изложена в документе по общественному мониторингу деятельности интернатов и детдомов. Специалисты рекомендуют продолжить онлайн-практику устройства детей в семьи. Так, с 1 по 12 марта на усыновление из детдомов переданы 29 детей, ещё 282 ребёнка — под безвозмездную опеку, 618 — в приёмные семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.