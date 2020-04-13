Прах скандального блогера Петеля передали его родным

https://static.news.ru/photo/59d8744e-7d60-11ea-92e9-fa163e074e61_660.jpg Павел Петель Фото: petelhouse/instagram.com

Близкий друг погибшего в аварии скандального блогера Павла Петеля Сергей Остриков передал прах покойного маме и брату интернет-звезды, проживающим на Украине.

По словам мужчины, это произошло на нейтральной территории между двумя странами. Перед передачей праха Вострикову пришлось проделать долгий путь по территории РФ. Мужчина опасался проблем из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, однако добраться до нейтральной зоны между Россией и Украиной ему всё же удалось.

Сначала Востриков получил прах Петеля в Хованском крематории, за ночь на поезде добрался из Москвы до Белгорода, а утром на машине — от Белгорода до границы.

На нейтральной территории между двумя странами получилось передать прах родственникам: маме и брату Паши. Хотел бы поблагодарить посольство Украины в России за консультационную поддержку и направление писем таможенным службам — там оказались очень человечные и понимающие сотрудники, — написал друг блогера в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Павел Петель разбился на машине в Подмосковье.

Стало известно, что авария произошла в субботу, 4 апреля, на Симферопольском шоссе. Mercedes, в котором находился Петель, на скорости около 200 км/ч врезался в стоящую на автозаправке фуру. Блогер и ещё два человека погибли на месте.