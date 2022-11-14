PR-директор сайта RTVI опровергла сообщения о его блокировке

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PR-директор сайта RTVI Лариса Погонина заявила NEWS.ru, что сайт издания работает в штатном режиме и не будет заблокирован, вопреки сообщениям СМИ о решении суда города Владимира, которое касается блокировки ряда интернет-страниц. В их числе оказались сайты изданий RTVI и казахстанского NUR.KZ. По ее словам, решение касается одного материала, а не всего сайта целиком.

Пока мы не получали никаких официальных уведомлений со стороны контролирующих органов государственной власти, — подчеркнула Погонина.

Поводом для комментария стало сообщение СМИ о том, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке интернет-страниц, в числе которых оказались сайты изданий RTVI и казахстанского NUR.KZ. Касается ли блокировка сайтов целиком или их отдельных страниц, не уточнялось, доступ к ресурсам также не ограничен.

Ранее интернет-портал TJournal объявил о завершении своей работы. Ресурс был заблокирован Роскомнадзором в середине марта из-за публикации фейков об операции России на Украине. В заявлении издания отмечалось, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры. Создатели TJournal также отмечали, что у них нет необходимых средств для поддержки работы портала.