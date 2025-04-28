ПП-рецепт: пирог с капустой и грибами! Едим и худеем без стресса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-рецепт: пирог с капустой и грибами! Едим и худеем без стресса. Он низкокалорийный и вкусный! Всего 65 ккал на 100 граммов. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но любит сытную выпечку. Ароматная овощная начинка в сочетании с воздушным творожным тестом — вкусно и полезно!

Ингредиенты для начинки

Капуста белокочанная — 200 г

Шампиньоны — 300 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Для теста

Яйца — 4 шт.

Обезжиренный творог — 3 ст. л.

Овсяная мука или обычная — 2 ст. л.

Манная крупа — 1 ст. л.

Молоко — 1 ст. л.

Сода — ¼ ч. л.

Приготовление

1. Готовим начинку. Овощи и грибы нарежьте, сложите в кастрюлю с толстым дном. Тушите под крышкой 20 минут на малом огне до мягкости (но с легкой хрустинкой).

2. Делаем тесто. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом, отрубями, манкой, молоком, содой, солью и перцем. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в основную массу.

3. Собираем пирог. Форму смажьте маслом. Выложите половину теста, затем начинку (без лишней жидкости), сверху — оставшееся тесто.

4.Выпекаем: 5–7 минут при 200 °C, затем 20–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

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