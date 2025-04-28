ПП-рецепт: пирог с капустой и грибами! Едим и худеем без стресса. Он низкокалорийный и вкусный! Всего 65 ккал на 100 граммов. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но любит сытную выпечку. Ароматная овощная начинка в сочетании с воздушным творожным тестом — вкусно и полезно!
Ингредиенты для начинки
- Капуста белокочанная — 200 г
- Шампиньоны — 300 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Для теста
- Яйца — 4 шт.
- Обезжиренный творог — 3 ст. л.
- Овсяная мука или обычная — 2 ст. л.
- Манная крупа — 1 ст. л.
- Молоко — 1 ст. л.
- Сода — ¼ ч. л.
Приготовление
1. Готовим начинку. Овощи и грибы нарежьте, сложите в кастрюлю с толстым дном. Тушите под крышкой 20 минут на малом огне до мягкости (но с легкой хрустинкой).
2. Делаем тесто. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом, отрубями, манкой, молоком, содой, солью и перцем. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в основную массу.
3. Собираем пирог. Форму смажьте маслом. Выложите половину теста, затем начинку (без лишней жидкости), сверху — оставшееся тесто.
4.Выпекаем: 5–7 минут при 200 °C, затем 20–30 минут при 180 °C до румяной корочки.
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