ПП-рецепт: быстрые мини-пиццы с копченой грудкой! Обалденная вкуснятина и настоящая находка для худеющих! Хрустящая творожная основа с аппетитной начинкой содержит минимум калорий, но максимум вкуса. Готовятся за 35 минут, заменяют вредный фастфуд и отлично насыщают.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Творог 0% — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Разрыхлитель — ½ ч. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Куриная грудка копченая — 150 г
- Шампиньоны — 100 г
- Сыр моцарелла light — 50 г
- Зелень, специи — по вкусу
Приготовление
- Тесто: разомните творог вилкой, добавьте яйцо, отруби и разрыхлитель. Замесите плотное тесто.
- Основа: разделите на 6 шариков, расплющите в лепёшки (толщина — 0,5 см). Выложите на пергамент.
- Начинка: смажьте томатной пастой, распределите: тонко нарезанную грудку, пластинки грибов (можно предварительно обжарить), немного тёртой моцареллы.
- Выпечка: 20 минут при 180 °C до румяности.
Калорийность: 95 ккал/шт.
Ранее мы делились рецептом пицца-бургеров за 15 минут. На завтрак и на работу.