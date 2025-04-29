ПП-рецепт: быстрые мини-пиццы с копченой грудкой! Обалденная вкуснятина

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ПП-рецепт: быстрые мини-пиццы с копченой грудкой! Обалденная вкуснятина и настоящая находка для худеющих! Хрустящая творожная основа с аппетитной начинкой содержит минимум калорий, но максимум вкуса. Готовятся за 35 минут, заменяют вредный фастфуд и отлично насыщают.

Ингредиенты (на 6 порций)

Творог 0% — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Куриная грудка копченая — 150 г

Шампиньоны — 100 г

Сыр моцарелла light — 50 г

Зелень, специи — по вкусу

Приготовление

Тесто: разомните творог вилкой, добавьте яйцо, отруби и разрыхлитель. Замесите плотное тесто. Основа: разделите на 6 шариков, расплющите в лепёшки (толщина — 0,5 см). Выложите на пергамент. Начинка: смажьте томатной пастой, распределите: тонко нарезанную грудку, пластинки грибов (можно предварительно обжарить), немного тёртой моцареллы. Выпечка: 20 минут при 180 °C до румяности.

Калорийность: 95 ккал/шт.

Ранее мы делились рецептом пицца-бургеров за 15 минут. На завтрак и на работу.