Позор Байдена, порицание семей иноагентов, аферы Вайкуле: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Президент США Джо Байден опозорился на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предупредил семьи иностранных агентов об «общественном порицании», а также заявил, что певица Лайма Вайкуле по-прежнему продолжает зарабатывать в России, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Больной старик и угроза демократии: как прошли дебаты Байдена и Трампа

Публичные дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня. Перед этим Трамп назвал действующего главу государства угрозой для существования Штатов.

«Джо Байден является угрозой демократии, а также самому выживанию и существованию нашей страны!» — написал Трамп.

Уже в ходе дебатов политик заявил, что при Байдене США утратили международный престиж. По его словам, Штаты уподобились «стране третьего мира», поскольку политика Байдена является «позорной». Он также назвал неприемлемыми мирные предложения Вашингтона и добавил, что противостояния Киева с Москвой не произошло бы, если бы в Кремле уважали американского лидера.

«Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением. Они не уважают наше лидерство, и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира из-за его попыток использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира», — заявил Трамп.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Байден в свою очередь вместо внятных ответов запинался, хрипел и говорил очень тихо. Также президент стоял с приоткрытым ртом, что привлекло внимание мировых СМИ.

«Это была катастрофа, ужасная ночь для Байдена. Теперь ход выборов может реально измениться», — написали издания.

На фоне провального выступления Байдена представителей Демократической партии охватила паника. По информации журналистов, сторонники главы Белого дома признают наличие проблем как следствие диалога между кандидатами.

СМИ также написали, что миллионы граждан в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры Байдена. Журналисты отметили, что сохранить шансы на переизбрание президента будет политической ошибкой и национальным преступлением.

«Выступление Джо Байдена во время дебатов было позорным. <...> Он не выглядел старым, он выглядел древним, он выглядел пустым. Байдену этого не пережить», — говорится в публикациях.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что состояние Байдена отражает ситуацию в стране на сегодняшний день. Он назвал главу государства больным и растерянным стариком.

Американский предприниматель Илон Маск в свою очередь отметил, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов между Трампом и Байденом стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.

«Сегодня была явная победа… для мемов», — написал Маск.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп и Джо Байден

Сам Байден при этом заявил, что проделал хорошую работу на дебатах. Своего визави он назвал лжецом.

Поддержала Байдена и вице-президент Камала Харрис, которая заявила, что глава государства «медленно начал», но продемонстрировал «сильный финиш». Она также предложила американцам посмотреть на достижения Байдена на президентском посту, а не на выступления и дебаты.

«Люди могут спорить о стилистических аспектах, но в конечном счете эти выборы и вопрос о том, кто является президентом Соединенных Штатов, должны касаться сути, и контраст очевиден», — заявила Харрис.

Эксперты при этом уже нашли замену Байдену. Так, политолог Сергей Марков заявил, что на должности президента США демократы хотят видеть супругу Барака Обамы Мишель Обаму или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По его словам, оба варианта при этом «не очень идеальны».

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вряд ли бы стал заводить будильник, чтобы под утро посмотреть дебаты. По его словам, это не событие, вписывающееся в повестку дня России. У президента есть масса вопросов, которые важнее.

Байден тем временем произнес имя и фамилию российского лидера во время дебатов не менее семи раз. Такой же показатель зафиксирован по итогу выступления его предшественника Трампа. Плюс к этому миллиардер 16 раз упомянул Россию в ходе выступления. Действующий глава Соединенных Штатов же ни разу не произнес название страны.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Порицание семей сбежавших иноагентов

Как заявил Бородин, если родственники уехавших из России звезд занимают пророссийскую позицию, никто не будет их притеснять. По его мнению, если семья поддерживает артиста, признанного иноагентом, то ситуация сложится иначе. Бородин напомнил, что «общественное порицание» никто не отменял.

«Если у родственников позиция пророссийская, то никто их притеснять не будет. Если они поддерживают своих родных, братьев, сестер и прочих людей, которые приобрели этот статус [иноагента], то притеснения будут. Есть такое понятие, как „общественное порицание“, которое никто не отменял», — заявил Бородин.

Также глава проекта предположил, что с притеснением могут столкнуться не только родственники уехавших артистов или иноагентов. По мнению политика, это грозит всем, кто не поддерживает политику России и публично об этом заявляет в интернете.

«Одни, грубо говоря, поддерживают курс нашего президента, курс нашей страны в целом. А другие дискредитируют. Конечно, будут притеснения. И будут постоянно на эту тему дискутировать, обсуждать. И соответственно, будет много недоброжелателей», — добавил общественник.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Он также заявил, что намерен предложить председателю Госдумы Вячеславу Володину идею нового законопроекта, который коснется декларирования доходов родственников иноагентов. По словам Бородина, такая необходимость обусловлена тем, что иноагенты нередко переписывают свое имущество на членов семьи.

«На данный момент они (родственники иноагентов. — NEWS.ru) не обязаны декларировать свое имущество. Пока такой поправки не было. Я считаю, что ее нужно обязательно ввести. Обращусь официально к Володину. Хорошая идея, потому что зачастую иноагенты оформляют [на родственников] компании и недвижимость», — заявил он.

Вайкуле продолжает зарабатывать в России

Как объяснил Бородин, у Вайкуле, которая поддерживает Украину, мог остаться бизнес в России. По его данным, артистка продолжает зарабатывать деньги в РФ, хотя ругает политику страны. Бородин напомнил, что Вайкуле находится за границей.

«Вот, допустим, Лайма Вайкуле — она в России имеет ряд бизнесов. И мы знаем, что с долей этих компаний она получает свой заработок. То есть здесь, в России, Лайма зарабатывает деньги. Но она находится в другой стране и практически каждый день дискредитирует нашу государственную политику, нашего президента и не поддерживает курс страны», — отметил общественник.

Также он вспомнил, что не у одной Вайкуле есть доход в России. По мнению политика, ее подруга певица Алла Пугачева также не продала свои бизнесы, а переписала их на подставных лиц.

«И конечно, Пугачева — у нее тоже есть бизнес в стране. Хотя они (Пугачева и Вайкуле. — NEWS.ru) заявляют СМИ, что продали свои компании, вышли из состава учредителей, но мы знаем, что это номинальные люди. Они все равно как делили прибыль, так и продолжают делить ее пополам. Ничего не изменилось. Только для налоговых органов человек вышел из состава учредителей. Но это все только на бумаге», — отметил Бородин.

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