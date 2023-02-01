Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире программы «Полный контакт», что его коллега Ксения Собчак глупа, необразованна и является «позором МГИМО». По словам журналиста, Собчак постоянно следит за его деятельностью, поскольку завидует ему и хочет «посмотреть на то, как работают лучше».
Это какой-то позор МГИМО — наличие Собчак. Ну это же человек глупейший, который страдает глубинным отсутствием образования, ничего не знает, ничего не понимает, — возмутился ведущий.
Собчак долгое время вела популярные шоу на ТВ, такие как «Дом-2», «Последний герой», «Топ-модель по-русски», «Док-ток» вместе с Александром Гордоном, а также церемонии вручения премий.
Ранее Соловьев похвалил Ольгу Бузову за гуманитарную помощь российским бойцам и раскритиковал за «трусость» Собчак. По мнению журналиста, которое он выразил в своей программе, Бузова намного превосходит Собчак по моральным качествам.