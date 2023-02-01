«Позор МГИМО»: Соловьев высказался о Собчак Телеведущий Соловьев назвал Собчак глупой и необразованной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире программы «Полный контакт», что его коллега Ксения Собчак глупа, необразованна и является «позором МГИМО». По словам журналиста, Собчак постоянно следит за его деятельностью, поскольку завидует ему и хочет «посмотреть на то, как работают лучше».

Это какой-то позор МГИМО — наличие Собчак. Ну это же человек глупейший, который страдает глубинным отсутствием образования, ничего не знает, ничего не понимает, — возмутился ведущий.

Собчак долгое время вела популярные шоу на ТВ, такие как «Дом-2», «Последний герой», «Топ-модель по-русски», «Док-ток» вместе с Александром Гордоном, а также церемонии вручения премий.

Ранее Соловьев похвалил Ольгу Бузову за гуманитарную помощь российским бойцам и раскритиковал за «трусость» Собчак. По мнению журналиста, которое он выразил в своей программе, Бузова намного превосходит Собчак по моральным качествам.