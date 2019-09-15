https://static.news.ru/photo/55962fce-d79e-11e9-aa06-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россияне возвращаются к порядкам, которые выработались во времена Советского Союза, считает журналист Владимир Познер.

По его словам, такая тенденция не вызывает удивления, так как сейчас страной управляют родившиеся в СССР люди.

Они, эти люди, продукт другой системы. Они попали в новую, но пытаются управлять ею так, как их когда-то учили. А управлять они могут только по-советски, — пояснил он.

В доказательство своих слов Познер привёл принятый Министерством образования и науки порядок проведения встреч сотрудников российских вузов с иностранцами, согласно которому учёные из РФ должны общаться с зарубежными коллегами только в специальных аудиториях и без каких-либо гаджетов. Также к общению с исследователями из других стран могут быть допущены только «лица, включённые в специальные списки».

Журналист отметил схожесть новых правил с тем, как в советские времена «глушились вражеские голоса» и как на встречу с иностранцем ходили также по двое, «чтобы в случае чего один мог бы настучать на другого».

При этом Познер подчеркнул, что наследие СССР всё же исчезнет, но не в скором времени.

Как писал News.ru, ранее он заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. По его мнению, эти люди — «продукт» другого общества, которое уже не существует, поэтому их управление неэффективно.