Познер заявил о комплексе неполноценности и завистливости россиян

https://static.news.ru/photo/e8c5b46a-39c5-11eb-b08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий и журналист Владимир Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам.

На портале «Познер Online» журналисту задали вопрос , почему многие россияне не приемлют демократических ценностей и идеалов либерализма, называя либералов «либерастами», а толерантность «толерастией». Познер отметил, что в России демократии как таковой никогда и не было.

Следует помнить о том, что в России никогда не было демократии — ни в царской, ни в советской. Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете, — сказал он.

Познер считает это проявлением неграмотности. По мнению журналиста, большинство россиян не смогут ответить на вопрос о том, что такое демократия и либерализм, в то же время большинство россиян поддержат такие ценности, как свобода выражения своего мнения, равные права для всех, равный доступ к образованию и здравоохранению.

В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии, — отметил Познер.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Владимир Познер ответил на упрёки в нечестности. Журналист признался, что «не всегда был честен», однако вот уже много лет честность — это его жизненный принцип.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отнёс Познера к категории «людей-подонков». По его словам, в статьях репортёра, написанных в советские годы, он нашёл «умиление перед компартией, перед историей, перед революцией». Однако когда сменилась конъюнктура, журналист, по его мнению, «переобулся» на лету, начав зарабатывать на антисоветчине и на охаивании прошлого.