https://static.news.ru/photo/d0559ae4-4740-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Константин Богомолов стал новым героем передачи Владимира Познера. Популярный телеведущий заметил, что художественный руководитель Театра на Малой Бронной уже давал интервью близкому человеку в этом статусе.

Вы дали его супруге. Ожидать от близкого человека каких-то трудных вопросов, ставящих вас в тупик, не приходится, — отметил ведущий программы «Познер».

Не приходится, — признался супруг Ксении Собчак.

Позже Богомолов написал в Instagram, что это было лучшее интервью в его жизни.

Невероятная магия идёт от Вас, — доброжелательность, ум, любопытство. Спасибо. Один из лучших разговоров, которые я проживал, — подчеркнул худрук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Богомолов и Собчак практикуют гостевой брак. Режиссёру театра не удалось ужиться с тёщей Людмилой Нарусовой.