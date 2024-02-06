Владимир Познер в беседе с NEWS.ru призвал не пытаться угадать, о чем было возможное интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным. Телеведущий отметил, что, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в РФ.
Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим, — сказал Познер.
Ранее издание Newsweek сообщило, что Карлсону удалось пообщаться с Путиным. Однако в Кремле пока данную информацию не подтверждали. Источник издания сослался на пост экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X). Журналист написал, что американец получил то, что хотел.
Во вторник, 6 февраля, автомобиль Карлсона был замечен на территории администрации президента России. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в машину погрузили съемочное оборудование. Утром Карлсона также заметили выходящим с парковки отеля, пока его команда грузила камеры в автомобиль.
Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что возможность проведения интервью Карлсона с Путиным обсуждалась в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал проинформировать о возможных интервью Путина, в том числе зарубежным средствам массовой информации, но на 5 февраля таких планов у президента не было.