Познер считает, что Интернет подавляет свободу слова

https://static.news.ru/photo/9f724148-7ab1-11eb-99f5-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

86-летний журналист Владимир Познер убеждён, что из-за доступа людей к Интернету в мире становится меньше свободы слова.

Может быть, то, что я скажу, парадоксально, но я считаю, что с Интернетом у нас стало меньше свободы слова, чем было до Интернета, — заявил телеведущий в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

Познер пояснил, что любой человек в Сети имеет право высказать свою точку зрения, но такая возможность даёт и негативный эффект, человека могут атаковать с гневными комментариями, чем отобьют у него желание высказываться дальше. Журналист считает, что в Интернете сформировался инструмент подавления, который используется против людей.

Ведущий признался, что не смотрит то, что о нём пишут другие, поскольку ему это неинтересно. Он подчеркнул, что на многих людей чужое мнение в Сети может действовать подавляюще.

У меня есть моя аудитория, и она немалая – вот и хорошо. А то, что там кто-то высказался. Ну на здоровье, высказывайтесь, но почему я должен это читать? Я не понимаю, — признался журналист.

Как писал NEWS.ru, Познер заявил, что СМИ и социальные сети стали убийцами свободы слова в США. Он подчеркнул, что разные СМИ в Америке были поглощены крупными корпорациями. Социальные сети, по мнению Познера, стали средством подавления свободомыслия за счёт того, что массово разносят высказывающих «не ту» точку зрения.