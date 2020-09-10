Познер объяснил, почему россияне — варвары

https://static.news.ru/photo/31e2e64a-f36c-11ea-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японцы считают россиян варварами, но вкладывают в это слово иной смысл. Об этом рассказал телеведущий Владимир Познер.

Он вспомнил, как во время съёмок фильма об этой стране задал соответствующий вопрос местной жительнице и получил утвердительный ответ. Но та сразу описала разницу.

Женщина объяснила: «Да. Но только мы это слово понимаем не так, как вы. Вы громко разговариваете, размахиваете руками, вы выставляете ноги, вы пихаетесь — вы неловкие. Вот что значит для нас „варвары“», — поведал журналист в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online».

По смыслу японское восприятие слова близко к выражению «слон в посудной лавке», уточнил телеведущий.

И это не единственный пример, отметил он. Так, если дать что-либо японцу или открыть перед ним дверь, тот говорит не «спасибо», а фразу, смысл которой на русском языке звучит как «я ваш должник».

Познер добавил, что «таких вещей там миллион».

Ранее, как писал NEWS.ru, он объяснил, что россияне и американцы по-разному понимают слово «дружба». По его словам, для первых друг — это тот, кого он любит, кому доверяет, кто ему близок. Для вторых это скорее то, что в России называют приятельскими отношениями.