Познер решил тайно отметить свое 90-летие Познер объяснил отказ от широкого празднования своего 90-летия непубличностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Журналист Владимир Познер заявил NEWS.ru, что не планирует устраивать широкого празднования по случаю своего юбилея. 1 апреля телеведущему исполнится 90 лет. По словам Познера, он благодарен за то, что его помнят.

Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду. Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное, — признался Познер.

В день 90-летия журналиста Первый канал покажет документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый на основе одноименной автобиографической книги. Премьера состоится 1 апреля в 00:00 мск. Картина поделена на восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку жизни автора. В ней Познер делает личные признания, рассказывает о своей семье, предается воспоминаниям и оценкам прошлого с высоты прожитых лет.

Авторская программа Познера на Первом канале не выходила в эфир уже более двух лет. По словам самого журналиста, с 24 февраля 2022 года Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения спецоперации. В течение этого времени некоторые передачи не будут выходить в эфир, в том числе программа «Познер». Такова позиция руководства телеканала, отмечал телеведущий.