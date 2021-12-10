Познер рассказал, скольким россиянам помог собрать деньги на «Золгенсма»

Российский телеведущий Владимир Познер помог двум гражданам РФ приобрести самое дорогое в мире лекарство — «Золгенсма», помогающее вылечить спинальную мышечную атрофию (СМА), об этом сам журналист рассказал NEWS.ru. Он добавил, что один укол стоит около $2 млн не только для пациентов в РФ, но и в США.

Этот препарат («Золгенсма». — NEWS.ru) существует, правда не у нас. Я помогал двум людям, гражданам России, собрать на него деньги. Укол стоит в США $2 млн, далеко не каждый может себе позволить такие деньги. Это явление. Да, он помогает. Достаточно одного укола. Он спасает жизнь. Этот укол необходим до двух лет, после двух лет он не помогает, — отметил Познер.

9 декабря стало известно, что препарат «Золгенсма» зарегистрировали в РФ. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. Его применяют для детей в возрасте до двух лет. Один укол препарата стоит $2,125 млн.

Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала «Новой газете», что обычно с момента регистрации препарата до поступления его в гражданский оборот проходит примерно от двух до шести месяцев. По её словам, как правило, в этот период снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными.

Ранее сообщалось рэпер Моргенштерн помог собрать 168 млн рублей на препарат «Золгенсма» от спинально-мышечной атрофии для трёхлетнего Ильи из города Тимашевска Краснодарского края. При этом сам артист пожертвовал свыше 10 млн рублей.