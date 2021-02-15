Познер рассказал о самом неприятном госте своей передачи

https://static.news.ru/photo/4ac875ac-6f73-11eb-9d5e-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

86-летний ведущий Владимир Познер рассказал о госте его авторской программы, который оставил самое неприятное впечатление.

Яровая Ирина Анатольевна (вице-спикер Госдумы, автор «пакета Яровой». — NEWS.ru) больше всего поразила меня в негативную сторону, — признался Познер на своём сайте «Познер Online».

Среди положительных интервью журналист выделил беседу с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Познер подчеркнул, что чиновник эмоционально отреагировал на вопрос о ненависти к нему со стороны ряда сограждан.

Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица и тональность голоса, и взгляд, — отметил ведущий.

По его словам, во время интервью с американским послом в России в 2008–2011 годах Джоном Байерли дипломат прослезился на вопросе, что он скажет Богу при встрече. Он ответил, что хотел бы увидеться с родителями.

Это было так трогательно и так искренне, что прямо запомнил, — заявил журналист.

Ранее Познер рассказал, что готов уйти с Первого канала, если его передачу вновь будут цензурировать. По его словам, за всё время существования программы она подвергалась цензуре три раза. Он предупредил руководство телеканала, что если подобное повторится, тогда журналист уйдёт. Ведущий подчеркнул, что после этого цензура прекратилась.

Как писал NEWS.ru, Познер назвал лучшим местом для жизни Францию. Он подчеркнул, что чувствует себя там по-настоящему дома. Такое ощущение он испытывает не только в своей квартире в Париже, но и повсеместно в стране.