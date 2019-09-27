https://static.news.ru/photo/df87f726-e202-11e9-8aad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист Владимир Познер поделился воспоминаниями о своём знакомстве с госсоветником и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. По его словам, он поддерживал контакт с политиком и однажды встретился с ним за ужином.

Тот произвёл на репортёра «очень хорошее впечатление».

Он мне очень понравился, просто по-человечески — остроумный, хитрый, умный, с чувством юмора и очень нетривиальный человек, — рассказал Познер в интервью « Татар-информ ».

При этом, уточнил журналист, с нынешним президентом Татарстана он не знаком.

Минтимер Шаймиев был избран на должность первого секретаря Татарского областного комитета КПСС 30 лет назад — 23 сентября 1989 года — и фактически стал первым главой республики, который пришёл к власти в результате народного голосования. С 2010 года он является государственным советником Татарстана.

В ноябре прошлого года, как писал News.ru, на 80-м году жизни скончалась его супруга Сакина Шаймиева.