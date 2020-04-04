Познер рассказал о «комплексе неполноценности» РФ перед странами Запада

https://static.news.ru/photo/48a99b9e-763a-11ea-9e87-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России уже несколько веков существует комплекс неполноценности перед западными странами. Ещё во времена поэта Александра Пушкина этот комплекс формировался в высших кругах российского общества. Об этом рассказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

Он напомнил, что российская элита во времена Пушкина вела переписку на французском языке. Что было бы странно, например, для самих французов, которым бы и в голову не пришло переписываться по-английски.

Как отметил Познер, комплекс неполноценности получил развитие в советский период. На этот раз подобное отношение сложилось к Соединённым Штатам Америки.

Советский Союз проиграл холодную войну, как бы там чего не говорили, и собственно перестал существовать. Конечно, это тоже играет в ту же корзину, — приводит слова журналиста сайт «Познер Online».

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Познер заявил, что в США сегодня «очень сильны антирусские настроения», и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить. По его словам, в Вашингтоне предпочли бы «увидеть Россию страной зависимой, гораздо более слабой».