Познер рассказал о цензуре на Первом канале

https://static.news.ru/photo/8fd49384-6d24-11eb-af05-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае цензуры его передачи.

Теоретически можно было бы вмешаться и чего-нибудь оттуда убрать. Программе уже 13-й год, это произошло три раза, — поделился журналист.

Он не уточнил, что именно подверглось цензуре. При этом ведущий отметил, что после третьего случая предупредил о готовности уволиться.

Сказал руководству, что если ещё раз это произойдёт, то я ухожу. Никакой программы не будет и всё. Это не угроза, не ультиматум, просто я не хочу и всё, — подчеркнул Познер.

По его словам, после этого цензура прекратилась. При этом он допустил, что технически подобные случаи до сих пор возможны.

Я выхожу в прямом эфире. Но это на Дальний Восток. Всё-таки солнце встаёт там. Они первые получают эту программу. Потом это повторяется по орбитам, — уточнил журналист.

В 2010-х годах стало известно о трёх случаях цензуры — в каждом из них из программы Владимира Познера вырезали фрагменты, говорится на сайте «Познер Online».

Ранее поддержку усилиям партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по борьбе с цензурой на украинском телевидении высказал председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провёл телефонный разговор с руководителем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В ходе беседы Медведев выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

До этого сообщалось, что попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На Украине его считают пророссийским политиком. США поддержали этот шаг Зеленского, который назвал закрытые СМИ орудиями пропаганды, финансируемыми страной-агрессором, писал NEWS.ru.