Познер рассказал, как избежал тюрьмы из-за девушки

https://static.news.ru/photo/5092646c-a19a-11eb-b903-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер мог в молодости провести пять лет в тюрьме. Именно такой срок грозил ему за драку из-за девушки.

Об этом мэтр журналистики рассказал в интервью, размещённом на YouTube-канале Masters Of Taste. Телеведущий вспомнил студенческие годы, когда он вступился за свою девушку Ирму, к которой приставал геолог «в чёрной форме, с вензелями, сильно выпивший». По словам Познера, обидчик оскорбил девушку из-за её еврейской внешности.

Ну, я ему врезал — он упал. Я ждал, чтобы он встал, но он не встал. Но появился милиционер, меня увезли в отделение у Киевского вокзала, — пояснил телеведущий.

Он вспомнил, что начальник того отделения рассказал ему о нерешаемых кулаками вопросах в СССР.

Он взял мои показания и порвал. Объяснив, что мне грозит пять лет тюрьмы, — подчеркнул Познер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские женщины имеют целый ряд преимуществ перед мужчинами. В этом смысле, если говорить о возможном устройстве общества, предпочтение можно отдать матриархату, считает Владимир Познер. Он отметил, что «гораздо более высокого мнения» о дамах, нежели о представителях сильного пола.