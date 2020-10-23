Познер предупредил об угрозе начала Третьей мировой войны

https://static.news.ru/photo/8bfc3712-1545-11eb-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир находится на грани Третьей мировой войны из-за отсутствия доверия между странами. Такое мнение высказал телеведущий и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер.

В прямом эфире программы «Честно говоря...» на «Радио 1» эксперт заявил , что сейчас очень опасный момент.

Он опасен тем, что нет никакого доверия. Российское руководство рассматривает НАТО как экзистенциальную угрозу. Появление НАТО на границе РФ рассматривается так, потому что время полёта ракеты от этой точки до Москвы намного меньше, чем от нашей самой близкой к Америке точки. Опасность того, что эта угроза висит, может привести к такому психологическому решению: «Слушайте, ребята, давайте вдарим, пока не поздно. А то вдарят они», — считает Познер.

По его словам, война может начаться не из-за того, что кто-то планирует её начать, чтобы что-то завоевать, а из-за опасений. Ведущий считает, что руководителям стран очень нужно сохранять хладнокровие и рассудительность. Такими качествами, полагает Познер, не обладает президент США Дональд Трамп, впрочем, как и «некоторые деятели» в России.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «слишком оптимистично» относятся к гражданскому конфликту в Донбассе. Однако именно он может стать причиной нового международного вооружённого противостояния. По его мнению, мир находится на пороге «безумных перемен» и скоро может начаться Третья мировая война.

Экс-министр высказал уверенность, что Украине необходимо пересмотреть отношение к собственной безопасности. Переписывание властями Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, политик назвал «мазохизмом», писал NEWS.ru.