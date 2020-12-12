Познер предсказал войну России с США в случае прихода Байдена к власти

https://static.news.ru/photo/bbdb235c-3df0-11eb-bee6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае официального подтверждения победы Джо Байдена на президентских выборах в США отношения между Штатами и Россией могут достичь предела. Телеведущий и журналист Владимир Познер допустил возможность войны между сверхдержавами.

Это не холодная война, потому что холодная война была все-таки идеологической. Две системы воевали друг с другом. Здесь уже не системы. Но нечто похожее уже имеет место быть. И что самое опасное — уровень недоверия очень высок. И в связи с этим опасность реальной войны возникает. Причём войны непреднамеренной, — приводит слова Познера ТАСС.

Журналист напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина о необходимости бить первым, если драка неизбежна. И Россия, по мнению Познера, должна так поступить. Но, отмечает он, что такого же мнения могут придерживаться и американцы.

Если дело дойдёт до вооружённого конфликта, наступит конец света, уверен Познер. Он сетует, что люди забыли об угрозе ядерной войны и перестали её бояться - по его мнению, напрасно.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако официальные результаты до сих пор не объявлены. Большинство американских СМИ сообщили о победе Байдена, затем и он сам выступил с обращением к нации, в котором заявил о своём избрании. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях на выборах, однако в итоге признал поражение.

Как писал NEWS.ru, Владимир Познер откликнулся на сравнение поражения Дональда Трампа на выборах с убийством Джона Кеннеди в 1963 году. Ведущий подчеркнул, что не видит аналогию между этими двумя событиями. По мнению Познера, некорректно заявлять, что от Трампа, как и от Кеннеди, «избавились серьёзные люди» как от неудобного президента.