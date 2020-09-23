Познер поделил своих коллег на журналистов и блогеров

https://static.news.ru/photo/36d6ed48-fd9b-11ea-897b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер в случае закрытия его авторской программы на Первом канале не намерен создавать контент в Интернете. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос одного из поклонников.

Репортёр известен своим убеждением в том, что журналисты и блогеры — представители достаточно разных сегментов общества. Он неоднократно публично высказывался о том, что первые могут работать только в официально зарегистрированных средствах массовой информации, которые призваны доносить только достоверную и проверенную информацию. При этом вторые, по мнению Познера, не связаны требованиями, применяемыми к профессиональной журналистике.

Я вам могу сказать точно, если на Первом канале скажут: «Нам ваша программа больше не нужна», я не пойду делать свой канал в YouTube или ещё где-то, — заявил телеведущий, комментарий которого опубликован на сайте «Познер Online».

Он отметил, что ушедший в блогосферу работник СМИ перестаёт быть журналистом. Интернет-канал может быть даже сверхуспешным, однако «там не информация, там точка зрения», добавил Познер.

В качестве своих оппонентов в этом вопросе он назвал Леонида Парфёнова и Алексея Пивоварова, которые, покинув телевидение, продолжили делать свои проекты для интернет-аудитории и получили большую популярность. Телеведущий отметил, что они придерживаются противоположной точки зрения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Познер высказал мнение, что отечественная система образования уничтожает индивидуальность детей и подростков, делая из уникальных детей однотипных подростков.