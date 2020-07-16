Познер охарактеризовал Россию одним словом

https://static.news.ru/photo/4ef29364-c76d-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер назвал единственное слово, с которым у него в полной мере ассоциируется Россия. Размышления на эту тему опубликованы на сайте журналиста «Познер Online».

Познер отметил, что Россию можно описать словом «сложность». В то же время свою мать Жеральдин Люттен соотносит со словосочетанием «самое главное», а детство сравнивает с «познанием».

Самого себя Владимир Владимирович может охарактеризовать словом «поиск», а счастье в жизни ассоциирует с «любовью».

Ранее Владимир Познер поделился размышлениями на тему смерти. Он рассказал, что мечтает умереть быстро, на теннисном корте или «на женщине». Главное, чтобы о нём помнили люди и родные. Странный вопрос прозвучал в шоу «В гостях у Гордона», телеведущего спросили, как бы он хотел умереть. На это 86-летний Познер ответил, что часто думает о смерти и других разных вещах.

Он добавил, что ему не хотелось бы мучиться или превратиться в человека, который не смог бы ухаживать за собой. И с телевидения он будет уходить тогда, когда поймёт, что уже не интересен, писал NEWS.ru.