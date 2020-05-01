Познер оценил версию об инсценировке заражения Мишустина

https://static.news.ru/photo/ab2b480c-8bbc-11ea-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал появившиеся сообщения о том, что заболевание премьера Михаила Мишустина могло быть «инсценировкой».

Я знаком с господином Мишустиным, мне не кажется, что он может быть главным действующим лицом такого спектакля, — говорится на сайте «Познер Online».

По мнению телеведущего, политик действительно болен коронавирусом. Однако, если допустить версию о заранее спланированной акции, то даже в этом случае он готов поддержать политика.

Если же заболевание на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это. Тут уж все средства хороши, — пояснил Познер.

По словам журналиста, многих россиян и впрямь ничего не останавливает. Они продолжают нарушать меры самоизоляции, общаясь с людьми и спокойно гуляя по улицам. По его словам, они ставят под угрозу не только себя, но также окружающих и всю систему здравоохранения.

Что толкает этих людей поступать таким образом? Врожденное чувство противоречия? Ограниченность ума? Попросту тупость? Отчасти, конечно, так. С моей точки зрения, эти люди — преступники, — заключил Познер.

Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц. Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова.

Ранее NEWS.ru писал, что всех встречавшихся с Мишустиным изолируют и дополнительно обследуют.