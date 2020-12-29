Познер оценил слова Жириновского о преемнике Путина

https://static.news.ru/photo/ed106d3a-4b18-11eb-aca7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер дал оценку заявлению Владимира Жириновского о возможных будущих президентах РФ. По его словам, такие выступления помогают лидеру ЛДПР оставаться в центре внимания.

Владимир Вольфович в высокой степени освоил искусство пиара. Когда о нём начинают забывать, он блестяще придумывает способ, чтобы вновь о нём заговорили, — отметил Познер в беседе с НСН.

Также журналист выразил недоумение тем, что словам Жириновского о возможном преемнике Владимира Путина коллеги уделили такое внимание. По его мнению, заявления лидера ЛДПР «нисколько не влияют ни на что, чтобы это обсуждать с серьёзным видом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Жириновский предположил: если действующий президент Владимир Путин не станет избираться в пятый раз, Кремль выставит на выборы президента в 2024 году неизвестного ранее кандидата. Политик отметил, что перечисленные им ранее люди, которых он назвал возможными преемниками Путина, просто входят в высшее политическое руководство страны и рассматривать можно только кого-то из них.