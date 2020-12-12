Познер объяснил своё заявление о комплексе неполноценности россиян

https://static.news.ru/photo/3acaf6aa-3dd4-11eb-8115-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности граждан России.

По его словам, россиянам нужно избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Он пояснил, что у жителей РФ есть ощущение своего величия, при этом некоторые из них проявляют довольно подобострастное отношение к Западу.

И вот это сочетание я и называю «комплексом неполноценности», который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму, — пояснил журналист.

Он отметил, что знает немало россиян, которые при обсуждении прошедшего отпуска говорят, что там «было замечательно, не было ни одного русского». Познер подчеркнул, что представить такую фразу от француза или испанца невозможно.

Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о «комплексе неполноценности», — добавил он.

Журналист напомнил, что обладает большим опытом общения с первой эмиграцией, к которой относится и его отец. По его словам, «все обожают Россию и русское» и не относятся снисходительно к россиянам, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам.