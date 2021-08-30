Познер объяснил, почему будет жить в России «до конца своей жизни»

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему он живёт в России несмотря на то, что чувствует себя французом, жил в Нью-Йорке и имеет три гражданства (РФ, США и Франции). Ответ он опубликовал на своём сайте.

Так сложились обстоятельства, что я живу в России и скорее всего до конца своей жизни буду жить в России. Говорю скорее всего потому, что никто никогда до конца ничего не знает, — объяснил он.

Журналист отметил, что у него есть две причины оставаться в России. В первую очередь, его русская жена, у которой в РФ бизнес. Он уверен, что заставлять супругу переезжать с ним было бы странно, и это может разрушить их семью.

Во-вторых, в России у него есть хорошая работа и авторитет. В других странах этого нет, а возраст уже не позволяет начинать всё с нуля.

Мне очень важно иметь возможность туда приезжать, когда я этого хочу. <...> И вообще, важно, чтобы люди могли ездить туда, куда они хотят, посмотреть мир, пожить и так далее, — добавил он.

Ранее Познер, отвечая на вопрос зрительницы в Instagram об отношении к немцам-ровесникам или старше, рассказал, что вырос с ненавистью к Германии и её народу. Журналист признался, что четыре года, проведённые в данной стране в юности, стали самыми тяжёлыми в его жизни.

Он добавил, что его ровесники-немцы не имеют отношения к зверствам нацистов, так как к концу Второй мировой войны им также было 10-11 лет, и эти немцы не могут отвечать за преступления Адольфа Гитлера. Познер напомнил, что его дочь замужем за немцем, а его внук Николай «в общем-то, немец, он родился в Германии и говорит по-немецки лучше, чем по-русски».