Познер обвинил СМИ в искажении его слов о «не русском» Пушкине

https://static.news.ru/photo/207f27e4-a111-11eb-be89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер пожаловался на неверную интерпретацию СМИ своих слов о том, что он не считает Пушкина русским писателем, и объяснил истинный их смысл.

По его словам, речь шла о характере поэта и его произведениях, а не о национальной принадлежности.

Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, «не русский». Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный. Даже печаль в его произведениях ─ светлая, в отличие от большинства или, можно сказать, всех русских поэтов, — пояснил Познер в комментарии «Газете.ru».

Он добавил, что его высказывание о поэте исказили журналисты ради привлекающих внимание заголовков.

А то, что я не считаю его русским поэтом, ─ это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов, — сказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что Познер назвал виновным в развале СССР Бориса Ельцина, а не Михаила Горбачёва, которого в этом все обвиняют. По мнению журналиста, Горбачёв хотел «другого Советского Союза», стремился сохранить его, но не сумел. Покончил с Союзом именно Ельцин в Беловежской Пуще.