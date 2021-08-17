Познер назвал российское школьное образование односторонним

Ведущий Первого канала Владимир Познер раскритиковал отечественное школьное образование, назвав его односторонним. Мнение по этому поводу он высказал на своей странице в Instagram.

Я общаюсь со школьными учениками время от времени, и, как мне кажется, у них какое-то очень одностороннее образование, в котором практически отсутствует гуманитарное начало. Без этого, мне кажется, не складывается человек, — отметил Познер, отвечая на вопрос подписчицы.

Журналист добавил, что не является поклонником цифровизации образования. Он не может говорить о вещах, в которых не разбирается.

Ранее Познер высказался о результатах Олимпиады в Токио. При этом он затронул тему допинга и заявил, что Россия «заслужила» наказание за якобы применение спортсменами запрещённых препаратов.

На слова ведущего ответил депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. Он предположил, что Познер «не разобрался» в ситуации. По его словам, миру не нужна сильная Россия по всем аспектам жизни. В том числе в спорте. Поэтому «нас поддушивают везде».