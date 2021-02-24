Познер назвал принятие православия одной из величайших трагедий для России

https://static.news.ru/photo/d0125128-76a4-11eb-b29f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал христианскую религию, назвав православие её худшим направлением.

По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют.

С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных, — отметил Познер в программе «Церковь. Критика» на YouTube.

Именно с выбором религии Познер связывает проблемы в стране. В связи с этим принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России».

Он напомнил, что когда князь Владимир выбирал себе вероисповедание, то у него был выбор. Однако выбор православия стал ошибочным, «лучше бы выбрал католицизм всё-таки», заметил телеведущий.

Как писал NEWS.ru, ранее Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам. Позднее он объяснил свои слова. По его мнению, россиянам нужно избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Он пояснил, что у жителей РФ есть ощущение своего величия, при этом некоторые из них проявляют довольно подобострастное отношение к Западу.