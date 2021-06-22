Познер назвал причины «страшных потерь» СССР в войне

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал причины, которые, по его мнению, привели к «страшным потерям» СССР в Великой Отечественной войне. Свою точку зрения он изложил в публикации на «Яндекс.Дзен».

Познер считает, что к 27 млн погибшим (вчетверо превышает потери напавшей на СССР Германии) привела неготовность страны к войне. Иосиф Сталин до самого последнего момента не верил донесениям разведки, в которых указывалась дата нападения. Он также не прислушался к словам премьер-министра Великобритании Уинстона Черчиля, который сообщил ему о намерениях гитлеровской германии.

Второй причиной больших людских потерь Познер назвал репрессии, обезглавившие Красную армию.

Около половины всего командного состава, то есть тридцать пять тысяч человек, были расстреляны или попали в тюрьму, — написал он.

Журналист не согласился с утверждением о том, что войну выиграл Сталин. Он подчеркнул, что победил в ней советский народ.

Ранее сообщалось, что немецкое издание Die Zeit опубликовало 22 июня статью президента России Владимира Путина под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Многие читатели газеты согласились с этой мыслью.