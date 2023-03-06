Познер рассказал, почему Путин начал СВО Познер объяснил действия Путина в рамках СВО нежеланием членства Украины в НАТО

Фото: Министерство обороны РФ

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Российский журналист Владимир Познер назвал причиной действий президента РФ Владимира Путина в рамках спецоперации нежелание главы государства, чтобы Украина вступала в НАТО. Телеведущий высказал свою позицию в рамках выступления на мероприятии онлайн-университета Ubiquity University, прошедшего 27 февраля, запись лекции опубликована на YouTube. Познер напомнил, что перед началом СВО Путин требовал от США гарантий безопасности, исключающих членство Киева в Альянсе, но Запад надеялся, что «медведь попадет в эту ловушку».

Важной причиной действий Путина является то, что он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, — сказал Познер.

Журналист не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с точкой зрения Путина. Познер сказал, что это не имеет значения. При этом он указал, что «мяч находится на стороне США», потому что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, на 100% зависит от Вашингтона.

Также Познер признался, что ему стыдно за представителей журналистской профессии, которые занимаются искажением фактов и выдают ложь за правду. По мнению телеведущего, сотрудники СМИ, занимающиеся пропагандой «в худшем смысле» этого слова, в конечном итоге попадут в ад. Познер отметил, что считает так несмотря на то, что сам является атеистом.