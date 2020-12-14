Познер назвал условие своей эмиграции из России

https://static.news.ru/photo/378227e2-3eb6-11eb-9c42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер назвал чудом свой успех в России и заявил, что вряд ли уедет из страны, так как не сможет найти такую работу, как на Первом канале.

Нигде такой работы у меня больше не будет. Вряд ли я бы занимал там положение, которое каким-то чудом сегодня занимаю в России. Уеду, только если не смогу работать. Но у меня есть жена, которая здесь родилась, выросла и у которой здесь бизнес, — цитирует журналиста Lenta.ru.

Он отметил, что уже мог быть уехать за границу, если бы этого желал, потому что владеет квартирой в Париже и имеет финансовую подушку безопасности. При этом ведущий подчеркнул, что невероятно дорожит своей работой в России.

Журналист пояснил, что мысли об эмиграции его посещали из-за ощущения себя не «своим» в России. Познер заключил, что чувствует себя своим во Франции — из-за разницы в общении, юморе и реакциях людей друг на друга.

Ранее Владимир Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам. На портале «Познер Online» журналисту задали вопрос, почему многие россияне не приемлют демократических ценностей и идеалов либерализма, называя либералов «либерастами», а толерантность «толерастией». Познер отметил, что в России демократии как таковой никогда и не было.

Журналист считает это проявлением неграмотности. По его мнению, большинство россиян не смогут ответить на вопрос о том, что такое демократия и либерализм, в то же время большинство россиян поддержат такие ценности, как свобода выражения своего мнения, равные права для всех, равный доступ к образованию и здравоохранению, писал NEWS.ru.