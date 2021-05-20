Познер назвал Ельцина «русским красавцем»

https://static.news.ru/photo/696ee7ac-b96a-11eb-8cea-96000091f725_660.jpg Борис Ельцин Фото: kremlin.ru

Журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у первого президента России Бориса Ельцина на заре его карьеры, и назвал его «русским красавцем». Об этом он написал на сайте «Познер Online».

По словам журналиста, встреча с Ельциным, который ещё работал в Госстрое, произошла на Арбате. Будущий президент тогда выглядел потрясающе — серебристые волосы, розовые щеки, пронзительные голубые глаза, отлично сидящий костюм.

Хорошее рукопожатие. Такой русский красавец, — добавил Познер.

Затем они записали получасовое интервью, которое в итоге запретили. Однако вскоре после этого политик позвонил Познеру и сообщил, что видео «украли» и показали в Ленинграде и Екатеринбурге.

Кроме того, он предложил защиту журналисту, у которого могли возникнуть проблемы из-за «утечки». Познер заявил, что это его больше всего растрогало, поскольку «понятие благодарности не входит в обычное состояние» власть предержащих.

Ранее стало известно, что бывший секретарь Центрального комитета КПСС Егор Лигачёв умер в возрасте 100 лет в Москве. Он вошёл в перестроечную историю СССР в качестве главного антиперестроечного злодея и махрового консерватора. Свою автобиографию он мог бы озаглавить «От Сталина до Ельцина», но предпочёл использовать им же рождённый мем: «Борис был неправ».