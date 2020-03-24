https://static.news.ru/photo/4c9c2cb8-6d60-11ea-a955-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер отреагировал на обращение мэра Москвы Сергея Собянина к людям пожилого возраста. Согласно указу о самоизоляции жителей столицы старше 65 лет они должны находиться на домашнем карантине по 14 апреля включительно.

Познер, которому 1 апреля исполнится 86 лет, в интервью «Собеседнику» заявил , что не собирается сидеть дома.

Во-первых, всё же не надо понимать и принимать вещи слишком буквально. Понятно, что есть люди, которым 65 лет и больше и которые никак и ни при каких обстоятельствах не могут оставаться дома. В частности, президент Путин, которому 67 лет, — отметил телеведущий.

Он добавил, что будет ездить на работу в Останкино. При этом Познер признал, что домашний карантин — необходимая и правильная мера. И если у людей есть возможность оставаться дома, то ею следует воспользоваться.

В данном случае речь идёт не о чепухе и не о выдумке. Надо отдавать себе отчёт, что ни власти, ни бизнесу — никому этот коронавирус не выгоден. <...> И я не исключаю, что в какой-то момент у нас могут ввести комендантский час, как это сделали, например, в Париже, — сказал Познер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидцы заметили телеведущую Ксению Собчак возле больницы в Коммунарке. В это учреждение попадают все москвичи, заражённые коронавирусом. Звезда появилась в этом месте без защитной экипировки. Согласно предположениям прохожих, она вела съёмку для своего YouTube-канала. Неизвестно, заходила ли Собчак в здание медучреждения.