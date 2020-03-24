Российский телеведущий Владимир Познер отреагировал на обращение мэра Москвы Сергея Собянина к людям пожилого возраста. Согласно указу о самоизоляции жителей столицы старше 65 лет они должны находиться на домашнем карантине по 14 апреля включительно.
Познер, которому 1 апреля исполнится 86 лет, в интервью «Собеседнику»
Во-первых, всё же не надо понимать и принимать вещи слишком буквально. Понятно, что есть люди, которым 65 лет и больше и которые никак и ни при каких обстоятельствах не могут оставаться дома. В частности, президент Путин, которому 67 лет, — отметил телеведущий.
Он добавил, что будет ездить на работу в Останкино. При этом Познер признал, что домашний карантин — необходимая и правильная мера. И если у людей есть возможность оставаться дома, то ею следует воспользоваться.
В данном случае речь идёт не о чепухе и не о выдумке. Надо отдавать себе отчёт, что ни власти, ни бизнесу — никому этот коронавирус не выгоден. <...> И я не исключаю, что в какой-то момент у нас могут ввести комендантский час, как это сделали, например, в Париже, — сказал Познер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидцы заметили телеведущую Ксению Собчак возле больницы в Коммунарке. В это учреждение попадают все москвичи, заражённые коронавирусом. Звезда появилась в этом месте без защитной экипировки. Согласно предположениям прохожих, она вела съёмку для своего YouTube-канала. Неизвестно, заходила ли Собчак в здание медучреждения.
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