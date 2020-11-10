Торговля нашла выход: бесплатные маски обернутся подорожанием товаров

Скандалы, публичное отрицание и даже отказ от покупок — такие последствия соблюдения (или нет) масочно-перчаточного режима в торговых центрах Москвы можно наблюдать регулярно. В некоторых случаях россиян и вовсе не пускают в помещение или предлагают купить на входе необходимые предметы защиты. Чтобы избежать конфликтных ситуаций и сделать посещение ТЦ комфортным для всех, в Госдуме предлагают бесплатно выдавать на входе посетителям маски и перчатки. Почему такие меры имеют шанс стать выгодными инвестициями для владельцев торговых точек и как это скажется на эмоциональном состоянии россиян, выяснял NEWS.ru.

С 28 октября ношение масок и перчаток в общественных местах стало обязательной мерой по предотвращению распространения коронавируса в России. На практике же россияне продолжают всячески противиться этим предписаниям и нередко получают замечания и даже штрафы. В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране и поддержки граждан в период пандемии депутат Государственной думы Иван Сухарев предлагает обязать торговые центры бесплатно выдавать на входе всем посетителям маски и перчатки. Соответствующее обращение он направил в Роспотребнадзор (документ есть в распоряжении NEWS.ru).

С конца октября во всех ТРЦ страны установлен усиленный входной контроль сотрудниками охраны за соблюдением посетителями перчаточно-масочного режима. Однако в случае отсутствия у граждан средств индивидуальной защиты сотрудники охраны отказывают потенциальным покупателям в посещении торгового центра, не предложив бесплатные маски и перчатки. Такими действиями граждан лишают права совершать необходимые покупки, — уточняется в депутатском запросе.

Если идея парламентария будет реализована, то это пойдёт на пользу и покупателям, и магазинам, считает эксперт в области ретейла Михаил Могилевский. По мнению специалиста, так россияне будут больше уверены в своей безопасности в торговых центрах. К тому же эти меры могут повысить покупательский спрос, что положительно скажется на объёмах продаж.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Большое число магазинов уже бесплатно выдаёт на входе маски и перчатки. Эта мера не увеличивает цены за товары и услуги, поэтому и остальные торговые центры тоже смогут с этим справиться. Там, где бесплатно выдают средства защиты, люди охотнее совершают покупки. Арендаторы платят за место в зависимости от своих продаж. Поэтому если продажи у них вырастут, это отразится и на доходах торгового центра. Так что я бы рассматривал предлагаемые требования не как расходы, а понятную, хоть и небольшую инвестицию. Михаил Могилевский эксперт в области ретейла эксперт в области ретейла

Отчасти противоположное мнение NEWS.ru выразил член Экспертного совета по регулированию потребительского рынка и защите прав потребителей Комитета по экономической политике Алексей Койтов. Специалист считает, что любые дополнительные затраты торговых сетей в итоге ложатся «на карманы потребителей». Несмотря на это, положительные моменты в бесплатных масках и перчатках всё же есть.

Дополнительные затраты ТЦ будут закладываться в себестоимость большого торгового процесса. Ведь любой бизнес работает на прибыль. Если расходная часть увеличивается, то должна повышаться и доходная. Но в предлагаемых мерах я не вижу глобальных наценок. Сам вопрос о том, насколько это будет правильно и выгодно, очень дискуссионный. Зато бесплатные маски и перчатки минимизируют конфликтные ситуации в торговых центрах. У посетителей просто не останется морального права на подобные возмущения. Алексей Койтов член Экспертного совета по регулированию потребительского рынка и защите прав потребителей Комитета по экономической политике член Экспертного совета по регулированию потребительского рынка и защите прав потребителей Комитета по экономической политике

Эксперт пояснил, что сотрудники магазинов сейчас действительно не имеют права продавать товар тем россиянам, кто не соблюдает масочно-перчаточный режим. Поэтому в таких ситуациях покупатели часто вступают в яростные дебаты с продавцами. Если же на входе в торговый центр россиянам будут бесплатно выдавать предметы защиты, они смиренно их наденут и забудут свой главный аргумент — «почему я должен на это тратиться?».