«Пожизненный приговор и забвение»: военкор Котенок о сроке для Треповой Военкор Котенок: осужденная за теракт Трепова должна сидеть пожизненно

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

Военный корреспондент Юрий Котенок не согласился с приговором суда в отношении Дарьи Треповой, которую суд в Санкт-Петербурге приговорил к 27 годам колонии общего режима за теракт в кафе, унесший жизнь военкора Владлена Татарского. В своем Telegram-канале военкор выразил мнение, что Трепова заслужила пожизненный срок. Котенок убежден, что самый суровый приговор должен стать маркером за такие преступления.

При этом вынесенный приговор стал самым строгим для женщины в истории России. Пожизненное заключение законом не предусмотрено.

Смертная казнь у нас сейчас заменена, поэтому такие должны садиться пожизненно. Приговор должен быть маркером на подобные деяния. <...> Так что пожизненный приговор и забвение — только таким образом, — написал он.

Котенок также считает, что Запад попытается обменять и «убрать» девушку. По его мнению, уже «идет романтизация и оправдывание» действий преступницы.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Треповой 25 января. Прокуратура требовала для фигурантки 28 лет лишения свободы, однако инстанция назначила ей 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Подельнику Треповой Дмитрию Касинцеву суд дал один год и девять месяцев в колонии общего режима.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, 52 человека получили ранения. По версии следствия, бюст, начиненный взрывчаткой, военкору вручила Дарья Трепова по указанию кураторов с Украины. Сама Дарья отрицала вину и утверждала, что не знала о взрывчатке в статуэтке.

После совершенного теракта Трепова планировала отсидеться в шкафу у Касинцева, а далее хотела бежать, однако тот это понял и, собрав необходимые вещи, первым покинул квартиру. Выйти на улицу ему не удалось, поскольку на первом этаже его остановили сотрудники полиции. Вместе с полицейскими он вернулся в квартиру, где и была обнаружена Трепова.