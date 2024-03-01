Пожизненно осужденный неонацист подал в суд на пугавших его собак Осужденный неонацист Воеводин пожаловался в суд на собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, который пожаловался на собак, сообщила Lenta.ru объединенная пресс-служба судов города. По словам мужчины, при любом выводе из камеры его сопровождал кинолог с агрессивным псом без намордника.

Животное всегда находилось от мужчины на небольшом расстоянии и потому пугало его. Воеводин просил взыскать компенсацию морального вреда с администрации СИЗО-1, где он содержался с 8 по 29 августа 2023 года. Моральный вред осужденный оценил в 144 тысячи рублей.

Ранее правообладатель образа Ждуна, ставшего популярным в Сети, подал почти 500 исков на российские телеканалы и паблики в социальных сетях. В списке ответчиков значатся блогеры с несколькими тысячами подписчиков, а также телеканал НТВ и ряд других СМИ. Правообладатель образа обвиняет их в незаконном использовании Ждуна в роликах и программах и требует выплатить ему компенсацию. В настоящее время в суде рассматривается 50 дел, общая сумма требований правообладателя составляет примерно 48 млн рублей.

До этого телеведущая и модель Алена Водонаева подала иск о защите чести и достоинства к блогеру-трансгендеру Андрею Петрову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за то, что тот публично назвал ее «прокремлевской» девушкой легкого поведения. Бизнесвумен требует удалить и опровергнуть порочащие ее сведения, а также взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.