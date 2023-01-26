Пожилым россиянам дали советы, как укрепить сердце Терапевт Чернышова: физическая активность поможет пожилым людям укрепить сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помочь укрепить сердце в пожилом возрасте поможет физическая активность, рассказала «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, полезной будет утренняя зарядка в течение пяти-десяти минут или прогулки по двору или парку. Врач подчеркнула, что это тренирует сосуды и способствует здоровью сердца. Помимо того, специалист порекомендовала избегать стрессов и правильно питаться.

Чтобы сердце хорошо работало, нужно заниматься физической активностью. Нельзя лежать на диване или сидеть в кресле целый день и надеяться, что с сердцем будет все в порядке. Нужна нагрузка, свежий воздух <...> Это могут быть прогулки по двору или по парку, по возможности ходьба по лестнице или на месте. Утренняя зарядка, хотя бы минут 5–10 активных разминочных движений. Это все хорошо помогает для укрепления сердца, тренирует сосуды, — пояснила Чернышова.

Терапевт добавила, что стрессы негативно влияют на здоровье сердца, поэтому пожилым людям следует меньше нервничать. Она призвала людей с проблемами с сердечно-сосудистой системой в обязательном порядке соблюдать рекомендации врача, чтобы не допустить ухудшения состояния. Также врач посоветовала следить за питанием, избегая полуфабрикатов и соли, а также консервированных, жирных и копченых продуктов.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее назвала клюкву полезным продуктом для пожилых людей. По словам эксперта, в этой ягоде содержится витамин С, который защищает организм от воспалительных процессов. Кроме того, по словам эксперта, клюква защищает от раннего старения и укрепляет стенки сосудов.