Спорт и физические нагрузки помогут сохранить здоровье в пожилом возрасте, рассказала «Радио 1» эксперт Ассоциации операторов фитнес-индустрии Полина Захарова. Специалист посоветовала начинать утро с зарядки, после чего выходить на прогулку. При этом стоит обратить внимание на скандинавскую ходьбу — она обеспечит хорошую нагрузку на позвоночник и суставы.
Сначала мы подключаем активную ходьбу по парку, а потом смотрим, куда хочется направить свои силы. Очень классно работает скандинавская ходьба, это очень хорошая нагрузка и для здоровья позвоночника, и для здоровья суставов, — пояснила Захарова.
Эксперт уточнила, что перед занятиями спортом нужно оценить свой уровень физической подготовки. Так, если человек раньше привык к физическим нагрузкам, он может не сильно ограничивать себя в выборе упражнений. Если же до этого человек не занимался спортом, тренировки стоит вводить постепенно. Захарова советует попробовать гимнастику, плавание, легкие силовые или кардиозанятия, а также мобилизационные техники, которые поддержат суставы.
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала пожилым включить в рацион морского окуня. По ее словам, этот продукт полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза.