Пожилым рассказали, какие физические упражнения помогут сохранить здоровье Фитнес-эксперт Захарова посоветовала пожилым начинать утро с зарядки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спорт и физические нагрузки помогут сохранить здоровье в пожилом возрасте, рассказала «Радио 1» эксперт Ассоциации операторов фитнес-индустрии Полина Захарова. Специалист посоветовала начинать утро с зарядки, после чего выходить на прогулку. При этом стоит обратить внимание на скандинавскую ходьбу — она обеспечит хорошую нагрузку на позвоночник и суставы.

Сначала мы подключаем активную ходьбу по парку, а потом смотрим, куда хочется направить свои силы. Очень классно работает скандинавская ходьба, это очень хорошая нагрузка и для здоровья позвоночника, и для здоровья суставов, — пояснила Захарова.

Эксперт уточнила, что перед занятиями спортом нужно оценить свой уровень физической подготовки. Так, если человек раньше привык к физическим нагрузкам, он может не сильно ограничивать себя в выборе упражнений. Если же до этого человек не занимался спортом, тренировки стоит вводить постепенно. Захарова советует попробовать гимнастику, плавание, легкие силовые или кардиозанятия, а также мобилизационные техники, которые поддержат суставы.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала пожилым включить в рацион морского окуня. По ее словам, этот продукт полезен для щитовидной железы, костей и профилактики атеросклероза.