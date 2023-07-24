Пожилым рассказали, какие анализы нужно сдавать ежегодно Терапевт Лапа посоветовала пожилым ежегодно сдавать общий анализ крови

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Пожилым следует ежегодно сдавать общий анализ крови и общий анализ мочи, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что людям в возрасте также необходимо контролировать уровень холестерина и глюкозы и проходить диспансеризацию.

Каждый год пожилым можно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ, — пояснила специалист.

Терапевт рассказала, что анализ на ферменты необходим для контроля состояния печени. Уровень глюкозы поможет определить наличие сахарного диабета, а уровень холестерина даст косвенное представление о состоянии сосудистой стенки. Анализ мочи помогает определить проблемы с почками, в то время как анализ крови позволит выявить наличие анемии или высокий уровень тромбоцитов. Лапа также посоветовала делать электрокардиографию, чтобы контролировать работу сердца.

Врач-гериатр Валерий Новоселов ранее заявил, что одной из основных причин плохого питания пожилых людей в России являются низкие пенсии, на которые они не могут купить себе полезные для организма продукты. По его словам, в рационе пожилых должны быть овощи, фрукты, рыба и морепродукты.